Veterináři od poloviny února zmírní opatření proti ptačí chřipce

Veterináři od 15. února zmírní opatření proti šíření ptačí chřipky. V celé zemi umožní za přísných podmínek přesun drůbeže z evidovaných do neevidovaných chovů, do poloviny února bude prodej živé drůbeže do neevidovaných chovů zakázán. Informoval o tom Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). Změnu veterináři přijali po diskusi s chovatelskými svazy, snaží se zamezit šíření ptačí chřipky. Nemoc se vyskytuje ve třech krajích, v Jihočeském, Středočeském a Pardubickém.