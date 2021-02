Taje a prší, některé toky se zvedají. Meteorologové varují i před silným větrem

Výstraha před povodněmi platí prozatím do odvolání. Výstraha před silným větrem se vztahuje téměř na celou republiku s výjimkou Libereckého kraje a východní poloviny Ústeckého kraje, v Čechách platí do čtvrteční deváté hodiny dopolední, pro Moravu a Slezsko pak do 14:00.

Kde je výstraha, může rychlost nárazů větru dosáhnout 55 až 70 kilometrů za hodinu. Hrozí pády stromů či větví, případně i poškození budov. Na horách radí meteorologové zvážit túry a nechodit zejména do hřebenových partií.

Před povodněmi varuje ČHMÚ v jižní a východní části Čech, v Jeseníkách a pod nimi, v celém Kraji Vysočina a okrajově v západní části Jihomoravského kraje. Nejdůraznější je výstraha v povodí Lužnice, kde mohou toky vystoupat na druhý povodňový stupeň.

V noci a ve čtvrtek ráno se ale rozvodnily řeky i mimo oblast, kde výstraha platí včetně Mundavy ve Varnsdorfu, Svratky v Brně a Dyje v Břeclavi. Všechny zmíněné řeky jsou na prvním stupni povodňové aktivity stejně jako většina ostatních, které se rozvodnily v oblastech, kde výstraha platí. Relativně nejvýrazněji stoupla hladina Černovického potoka v povodí Lužnice, který v Tučapech hodinu po půlnoci překonal spodní hranici druhého povodňového stupně. Ani jeho hladina však již výrazně nestoupá.