Nejsem proti ruské vakcíně, musí být ale ověřená, říká proděkan Šedo

„Bohužel nemáme příliš dobrá data, vlastně žádná, pro ruský Sputnik. Nebylo nic publikováno, co by vypadalo spolehlivě,“ upozornil biochemik z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a prorektor Univerzity Karlovy pro vědeckou činnost Jan Konvalinka. I v tomto případě by se raději spoléhal na Evropskou lékovou agenturu. Připomněl, že výrobce vakcíny Sputnik V už o schválení požádal.

Jak to bude s očkováním dál?

Podle Smejkala se Česku zřejmě bez větších problémů podaří naočkovat zdravotníky. „Pak jsme tedy zvolili tu skupinu lidí 80 let a plus, která se snad také, ale ne úplně celá, podaří proočkovat. V tuto chvíli jsme se zastavili kvůli tomu, že nemáme vakcíny,“ upozornil. V období, kdy budou v Česku chybět vakcíny a bude se čekat na další dodávky, by se podle Smejkala mělo více testovat.

„Opatření, která teď máme, budeme muset protáhnout, ale v tuto chvíli už připravovat testovací strategii. Pak, doufejme, že naskočí dodávky vakcín, které se schválí. Nemusíme čekat do května, já si myslím, že před Velikonocemi by se tak situace mohla zlepšít tím, že Pfizer dodá to, co měl dodat, a naskočí ty ostatní, už schválené vakcíny,“ řekl Smejkal.