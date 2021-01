ŽIVĚ: Poslanci jednají o zabezpečení sociálních zařízení nebo novém trestném činu

Předlohu skupiny poslanců zejména z vládního hnutí ANO, která reaguje na loňský tragický požár ve Vejprtech na Chomutovsku, poslanci v pátek podpořili. V budovách s nejvýše 50 klienty by podle novely postačila čidla. Zařízení s vyšším počtem klientů by musela instalovat elektrickou signalizaci. Návrh nyní posoudí bezpečnostní výbor.

Pobytová sociální zařízení s elektrickou signalizací by byla napojena na pult centralizované ochrany na operačním středisku hasičského záchranného sboru příslušného kraje kraje. Povinnost by platila i pro současná zařízení sociálních služeb, musela by ji splnit do roku 2024.

Předloha předpokládá, že na pulty centralizované ochrany hasičů by mohly být bezplatně připojeny rovněž elektrické požární signalizace v nemovitých kulturních památkách.

Novela by zavedla také členění budov do kategorií z hlediska požární bezpečnosti. Pravidla by vydalo ministerstvo vnitra. Jednalo by se o vymezení, zda konkrétní stavby budou podléhat státnímu požárnímu dozoru a hasiči je budou posuzovat v územním a ve stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva.

Změny v soudnictví

Nového trestného činu by se dopustil člověk, který by se zapojil do činnosti nestátní ozbrojené skupiny, jež se zaměřuje na působení v ozbrojeném konfliktu v cizím státu. Pachateli by hrozilo až pětileté vězení.

Řadu soudních poplatků chce kabinet zdvojnásobit. Vyšší částky by měly podle zdůvodnění mimo jiné odradit lidi od podávání žalob bez šance na úspěch. Poplatky rostly naposledy před deseti lety.