Vláda neumí pracovat s daty, opatření jsou zbytečně plošná, kritizuje Bartoš

přehrát video Ivan Bartoš v Interview ČT24: „Nemůžeme opomenout ekonomické hledisko firem a lidí, kteří nemají na nájem.“

Česko je přesně měsíc – od 27. prosince – v nejpřísnějším, pátém stupni opatření proti šíření koronaviru. Uzavřené jsou restaurace i převážná většina obchodů kromě těch, které prodávají zboží považované vládou za nezbytné. Předsedovi Pirátů a kandidátovi koalice Pirátů a STAN na premiéra Ivanu Bartošovi se to nelíbí. Opatření by podle něj měla být cílenější. „Plošnost znamená, že stát nemá data, neumí s nimi pracovat a je to stále vypni-zapni. Po roku s covidem je to setsakramentsky málo,“ míní. Vládní taktika podle něj nefunguje. „Vláda od dubna minulého roku jede pouze na plošné věci: Zavřeme toto a lidi odstraníme ze systému – oni se nepotkají, tudíž se virus nepřenese. Ale problém je jinde. Už není moc co zavřít a situace je pořád špatná, jenom to neroste tak rychle,“ podotkl Bartoš. Je přesvědčen, že kabinet nedokáže své kroky vysvětlovat a obhajovat, například sady opatření v jednotlivých stupních protiepidemického systému považuje Bartoš za neodůvodněné. Proto nevidí smysl ani v připravované revizi tabulek PES. „Chápu, že by se měl opravit podle nějakých zjištění, ale vláda ta zjištění nemá. Díváme se na zahlcení nemocnic, máme tady 15 tisíc mrtvých. Ale za rok, co jsme s covidem, by měla vědět, že návštěva elektra za rohem je téměř nulové riziko přenosu covidu. Systém by měl být parametrizovaný a opatření odůvodněná,“ řekl předseda Pirátů. Kdyby sám mohl do „PSA“ mluvit, chtěl by „změnit parametry tak, aby odpovídaly rizikovosti provozů“.

„Nikdo seriózní už nedá své jméno na plac“ Bartoš je přesvědčen, že se česká vláda v minulých měsících dostala do situace, kdy by potřebovala pomoci, ale nikdo jí již pomoci nechce. „Jsou tu lidé, kteří umí řešit složité logistické operace, akorát v této době, v této fázi, kdy všechno končí nezdarem, už nikdo seriózní nedá své jméno na plac. Aby něco vymyslel, jako to udělal Covid.cz s Chytrou karanténou, předal to vládě, a ta to nezvládne dotáhnout,“ podotkl. Viní z toho zejména premiéra Andreje Babiše (ANO), z jehož okolí podle šéfa Pirátů odešlo již mnoho lidí, kterým nevyhovovala „nesystémovost přístupu, kdy se všechno řeší telefony a SMS“. „Není to jen mikromanagement. Je to to, že musíte poslouchat odborníky a to, co radí, potom dělat. Ne si vyseknout tiskovku a udělat jedním vrzem, že je všechno jinak,“ dodal. Platí to podle něj i pro organizaci očkování. Za problém považuje, že v osobě národního koordinátora očkování Zdeňka Blahuty, který v pondělí rezignoval, řídil vakcinaci „někdo na polovinu úvazku a druhý půlúvazek suploval premiér České republiky“. Ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zase Bartoš v Interview ČT24 obvinil, že „neustále utajuje data“.

Protekcionismus v českém zdravotnictví? Způsob, jak se rozdělují vakcíny, podle Bartoše ukazuje na trvající protekcionismus v českém zdravotnictví. „Tady se měří na stovky vakcíny, které dostanou senioři v domovech. (…) Na druhé straně existuje skupina prominentů, kteří mají známé,“ poukázal. O tom, že existuje skupina lidí, pro kterou neplatí pravidla, hovoří opozice i v souvislosti s aktuální aférou, kdy bulvární deník zveřejnil snímky dokládající příchod většího množství lidí včetně bývalých i současných politiků do hotelu exposlance Petra Bendy. Mezi hosty byl tehdejší poslanec a předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička (ANO). Když vyšlo vše najevo, vzdal se Hnilička mandátu ve sněmovně, nikoli však vedení sportovní agentury. Premiér Babiš již ujistil, že jeho odchod nebude požadovat. Ivan Bartoš s tím není spokojen. Za problém v Hniličkově případě nepovažuje jen to, že je to „facka lidem, kteří jsou doma, kteří by také rádi šli do hospody, také by se rádi někam dostali“. Problém vidí i v tom, kdo další do hotelu přišel. „Byli tam divní lidé z hlediska toho, že pan Hnilička je šéfem agentury, která rozděluje sedm miliard ve sportu,“ řekl Bartoš bez upřesnění, koho má na mysli.