Svatopluk Karásek říkal ďáblovi ne. Nyní odešel

Nepřátelská osoba režimu

Do poloviny 70. let byl Karásek kastelánem na hradě Houska, ale postupně se stával čím dál ostřejším trnem v oku režimu. StB jej od roku 1975 vedla jako nepřátelskou osobu. Měl blízko k undergroundu, pro přátele začal dělat zpívaná kázání. „Tenkrát jsme mysleli, že bolševik tu bude napořád, a tak jsme chtěli žít aspoň jako svobodní v nesvobodném státě,“ ozřejmil sám Karásek. Říkalo se mu zpívající farář, undergroundový farář či „sprostej farář“.

V roce 1976 však svoboda nadobro skončila a Karásek byl zařazen do procesu s The Plastic People of the Universe. Dostal osm měsíců. Když z vězení vyšel, podepsal Chartu 77, zač byl „odměněn“ možností pracovat jako myč oken a také několika pobyty ve vyšetřovací vazbě. V roce 1980 pod nátlakem StB odcestovala celá rodina z republiky. Karáskovi se usadili ve Švýcarsku. Svatopluk Karásek se vrátil k duchovní práci.