Protihazardní rejstřík zahájil ostrý provoz. Lidé pobírající dávky v hmotné nouzi by se k hrám neměli dostat

Ministerstvo financí zahájilo ostrý provoz rejstříku osob vyloučených z hazardních her. Jsou v něm například lidé pobírající dávky v hmotné nouzi nebo osoby v úpadku. O zápis do rejstříku mohou lidé požádat i sami. Zkušební provoz ministerstvo spustilo v polovině září. Lidi zapsané v rejstříku, kterých je nyní zhruba 195 tisíc, nesmí provozovatel hazardní hry pustit do herního prostoru.