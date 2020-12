Věřím, že Dufek najde schopnost omluvit se za slova o restauracích, uvedl Středula

Středula označil rozpočet za „virtuální“ s odhadem, že schodek nebude 320 miliard korun, ale až 460. „Ty rozpočty jsou vlastně tři. Jeden je virtuální, který teď projednává sněmovna a má deficit 320 miliard. Druhý kvazirozpočet je daňový balíček, to je dalších více než 100 miliard korun, které jdou na vrub státního rozpočtu. Třetí je národní plán obnovy, nové finanční prostředky z EU, které Česká republika ještě nevypořádala, protože budou schváleny až v dubnu,“ popisuje Středula.

Pokud chce podle Středuly dolní komora rozumět, jak budou vypadat finance v příštím roce, musí vzít v potaz tyto tři „rozpočty“. „Při diskusi, která je vedena ve sněmovně skoro nepředpokládám, že je někdo takovou konstrukci schopen složit dohromady,“ doplňuje předák odborové konfederace.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by bylo nejhorší rozpočtové provizorium. Středulu taková možnost neděsí, vláda podle něj zároveň „promrhala“ jeden měsíc, když nepředložila návrh do sněmovny do 30. září. „Vláda si posunula termín z důvodu covidu o jeden měsíc, paradoxně po krajských volbách. Ten měsíc nevěnovala přípravě, ten měsíc jen tak uplynul,“ říká předseda ČMKOS.

Za zrušení superhrubé mzdy zaplatí podle Středuly nejchudší

Středula zároveň podporuje vládu, aby pomáhala subjektům postiženým covidem. „Tady je jiná věc. Stát začal z příjmové stránky ukrajovat částku, která je ve finále asi čtvrt bilionu korun. Ale natrvalo, nejen na tu pomoc. Ta by nám vůbec nevadila. My nevíme, kdy skončí pandemie, ale ty subjekty budou potřebovat pomoc i v roce 2021,“ říká s tím, že rozpočet už teď jednoznačně dává signál, že deficit bude vyšší, a že je to důvod k pokládání si otázky, co Česko udělá s konsolidací veřejných financí.

Tématem je také zrušení superhrubé mzdy, o němž vláda tvrdí, že ve výsledku nechá lidem více peněž v kapse, budou tak více utrácet a vrátí peníze do ekonomiky. „My tomu nevěříme. Myslíme si, že takový propad zdrojů bude muset být něčím vyrovnán. A to vyrovnání zpravidla dopadá na ty nejméně finančně zdatné, kteří mají nejmenší příjmy. To je ta nejhorší situace,“ uvádí.