V pátek začne testování učitelů na koronavirus, některé kraje si stěžují na nepřipravenost

„Část pracovní doby odběrového místa bude věnována PCR testům, část antigenním testům. Časová náročnost je velká,“ přibližuje ředitel Nemocnice Slaný Štěpán Votoček. V celém Středočeském kraji bude pro dobrovolné testování učitelů k dispozici jedenáct odběrových míst.

Na všechna by měli učitelé mít možnost se objednat na konkrétní čas předem. Na místě pak mají předložit potvrzení o zaměstnání.

Vše by mělo začít v pátek. Třeba Vysočina ale čeká na testy. Termín nestihnou ani na Liberecku, kraji vadí třeba to, že učitelé musejí za testy cestovat. „Je to zase zářný případ toho, jak vláda zaspala. Máme devět tisíc pedagogických pracovníků, pak nějakou testovací kapacitu čtyř páteřních nemocnic a jednoho soukromého zařízení,“ komentuje náměstek libereckého hejtmana pro školství Dan Ramzer (ODS).