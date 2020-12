Objem přenesených mobilních dat stoupl až o polovinu. Za nárůstem stojí on-line výuka, home office i hry

V mobilní síti vzrostl v říjnu podle Kateřiny Mikšovské z firmy O2 objem přenesených dat o 58 procent oproti průměrnému měsíci letošního roku. Na této hodnotě pak zůstal i během listopadu, a to i poté, co začaly některé děti chodit do školy. Během jarní vlny koronaviru v březnu to přitom bylo jen o 20 procent.

„Je zřejmé, že lidé používají data k práci i studiu doma, za růstem dat je ale z velké části také mnohem častější používání streamovacích platforem a hraní on-line her,“ říká Mikšovská.

Zvyšující se objem přenesených mobilních dat potvrzuje také PR specialistka společnosti T-mobile Kateřina Mikesková. „Od začátku října a během listopadu jsme se dostali téměř na hodnoty jako v první vlně pandemie, kdy byla neomezená data zdarma,“ poznamenává Mikesková.