ŽIVĚ: Poslanci si zmrazili platy. Budou jednat také o výkupních cenách pro Dukovany i oddlužení

Z predikce ministerstva práce vyplývá, že základní plat poslance by mohl v roce 2022 být 92 600 korun. Letos berou poslanci 90 800 korun hrubého měsíčně.

„Bereme to jako projev solidarity s občany České republiky, kteří jsou postiženi touto krizovou pandemií,“ řekl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Zmrazení platů ústavních činitelů nakonec prošlo hlasy 91 z 92 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo. K novele, pod kterou jsou podepsáni někteří poslanci Pirátů, KDU-ČSL a STAN, poslanci přijali i pozměňovací návrh z pera předsedů klubů ANO, Pirátů a ČSSD. Ten obsahuje změnu způsobu, jak se po roční přestávce v navyšování budou platy ústavních činitelů vypočítávat. Zatímco dosud se odvíjely od průměrné mzdy pouze v nepodnikatelské sféře, nově by se měly počítat z průměru v celé ekonomice.

Někteří poslanci v rozpravě spekulovali, že někteří soudci už připravují kvůli zmrazení svých platů žaloby. Miroslava Kalouska (TOP 09) také dodal, že by soudci podle něj měli mít vlastní platový zákon. Ferjenčík ale očekává, že vzhledem k poklesu daňové sazby by zmrazení obstálo i při případném sporu u Ústavního soudu.

Mikuláš Ferjenčík (Piráti) za předkladatele řekl, že již vzhledem ke zrušení superhrubé mzdy politici, soudci či státní zástupci dostanou asi 8000 korun čistého navíc i bez valorizace. „Doufám, že si žádný poslanec nedovolí tu ostudu, že by to stouplo o dalších 10 tisíc korun, kdyby nebyl přijat návrh na zmrazení hrubých mezd,“ uvedl.

Po pouhé sedmihodinové pauze od konce jednání o daňových změnách – tedy kratší, než jaké je povinné minimum pro zaměstnance podle zákoníku práce – se poslanci vrátili do jednacího sálu. Ráno před sebou měli 66., 67., 68. a 71. mimořádnou schůzi. První z nich trvala zhruba půl hodiny, na jejím programu bylo třetí čtení opozičního návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků a dalších činitelů v příštím roce.

Rekordně rychlé projednání zákona o pojišťovacích agentech

V pátek ráno měli poslanci na programu čtyři schůze, nakonec otevřeli ještě pátou. Protože na zmrazení platů se shodli nečekaně rychle, zbylo jim dvacet minut na projednání novely o pojišťovacích agendech, kterou měli na programu ve čtvrtek, ale vzhledem k dlouhému jednání o nouzovém stavu a daních na ni již nedošlo. Schvalování této novely bylo pravým opakem toho, co se ve sněmovně dělo ve čtvrtek – po stručném představení jejího obsahu nevystoupil nikdo v obecné ani podrobné rozpravě, poslanci plošně zvedli ruce pro zrychlené projednání předpisu již v prvním čtení a následně i pro jeho přijetí.

„Konstatuji, že je to asi rekord. Za sedm let, co jsem ve sněmovně, jsme tak rychle zákon nepřijali,“ uzavřel projednávání novely předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Další plánovaný bod začala sněmovna projednávat v 10 hodin. Jde o druhé čtení vládního návrhu zákona, který zavádí model výkupu elektřiny z plánovaného nového bloku Jaderné elektrárny v Dukovanech. Poslanci k němu budou moci vznášet své pozměňovací návrhy.

Zatím není jasné, zda sněmovna schválí návrh programu páteční schůze svolané z podnětu části opozice v čele s Piráty k protikorupční legislativě. Piráti chtějí, aby poslanci projednali například předlohy k posílení nezávislosti státních zástupců a vládní návrh širších změn zákona o soudech a soudcích.