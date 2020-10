Jihočeským hejtmanem bude Martin Kuba z ODS, placených radních bude šest

Hejtman bude mít na starosti zdravotnictví, záchrannou službu, krizové řízení a vnější komunikaci. Za ODS by měl v radě dále zasednout Tomáš Hajdušek, řídit finance, přípravu rozpočtu, investiční plán a přípravu velkých investičních akcí. Lucie Kozlová z ODS by se měla věnovat sociálním věcem, vědě, výzkumu a IT.

František Talíř z KDU-ČSL by měl mít pod sebou regionální rozvoj, cestovní ruch a životní prostředí, Pavel Klíma z TOP 09 školství, sport a veřejné zakázky. Pod Antonína Kráka z ČSSD by měla spadat doprava, územní plánování a majetek. Pavel Hroch z hnutí Jihočeši 2012 by dostal na starost venkov, kulturu a památky.

Zbylými členy rady by se měli stát za ČSSD Miroslav Joch a Olga Bastlová, Jan Bartošek z KDU-ČSL a Jiří Fišer za hnutí Jihočeši 2012.

Stráská dostane jinou funkci

Dosavadní hejtmanka Ivana Stráská z ČSSD nebude radní, ale měla by mít jinou placenou funkci. „Bude to ještě předmětem jednání. Jsou to věci, které budou tíhnout ke kompetencím, kterým paní hejtmanka rozumí,“ řekl Podhola. Podle informací by to mohla být pozice v některém z výborů.

Zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a Jihočechů 2012 podepsali v jižních Čechách 6. října memorandum o spolupráci. Chtějí vytvořit středopravou koalici s 29 mandáty v 55členném zastupitelstvu.

Volby v kraji vyhrálo ANO těsně před ODS. Oba subjekty si zajistily po dvanácti mandátech z 55. Do zastupitelstva se ještě dostali Piráti s devíti mandáty, společná kandidátní listina TOP 09 a KDU-ČSL (sedm mandátů), ČSSD se šesti křesly, STAN s pěti a Jihočeši 2012 se čtyřmi mandáty.