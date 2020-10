Antl napodruhé mandát v Rychnově nad Kněžnou neobhájil, porazil ho pedagog Grulich

Nový senátor Jan Grulich (TOP 09) je ředitelem základní a mateřské školy v Dobřanech a královéhradeckým krajským zastupitelem. Tím se stal letos v lednu, když nahradil bývalého ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Rodák z Opočna vystudoval germanistiku na Technické univerzitě v Liberci a Univerzitě Pardubice. Jako pedagog působí od roku 1999 ve škole v Dobřanech, kterou sám jako žák navštěvoval, v roce 2005 se stal ředitelem této školy, v roce 2013 založil novou mateřskou školu. Mimo školu spoluvlastní malou rodinnou firmu.

Jako senátor se chce věnovat oblasti školství. Vzhledem ke své odbornosti by v Senátu chtěl pracovat ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. „Chtěl bych navrátit důležitost vzdělání nejen do regionu, ale i do celé republiky. Jedině skrz školství se můžeme domoct nějaké prosperity a lepší budoucnosti,“ řekl Grulich v úterý ve vysílání České televize v předvolebním duelu se svým protivníkem.

Neúspěšným protikandidátem mu byl dosavadní senátor, vysokoškolský profesor a bývalý státní zástupce Antl, který svůj mandát obhájil v minulých volbách v roce 2014 – dvakrát byl zvolen jako nestraník za ČSSD. Letos kandidoval za uskupení Za občany, jehož je předsedou.

Antl v prvním kole zvítězil se ziskem 26,44 procenta, do druhého kola ho podpořilo hnutí ANO. Grulich za ním zaostal zhruba o dva procentní body, do druhého kola mu vyjádřili podporu dva neúspěšní kandidáti – Jana Drejslová (za ODS) a Drahoslav Chudoba (NK). Drejslová skončila s 18,96 procenta hlasů na třetím a Chudoba s 6,91 procenta hlasů na čtvrtém místě.

Zatímco v prvním kole senátních voleb na Rychnovsku přišlo k urnám skoro 39 procent voličů, v druhém kole to bylo pouze 18 procent.