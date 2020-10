Vznikající koalice v Pardubickém kraji si rozdělila posty v radě

Do ČSSD Netolický vstoupil v 18 letech a krátce poté se začal podílet na volební kampani. Na podzim 2006 usedl Netolický do zastupitelstva České Třebové a mandát později třikrát obhájil, rezignoval loni v dubnu. Do krajského zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 2008, v letech 2011 až 2012 byl radním Pardubického kraje pro zdravotnictví, poté byl zvolen hejtmanem. Od dubna 2018 do března 2019 byl i místopředsedou ČSSD.