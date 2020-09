Některé stanice při měření emisí podvádí, míní Asociace emisních techniků a opravářů

Analýza ukazuje, že Česko je výrazně před Spolkovou republikou. Absolutní čísla za letošních prvních pět měsíců říkají, že z více než jednoho milionu a sto třiceti tisíc aut jich u emisí neprošlo přes dvacet dva tisíc.

„Jsou tam manipulace takového rozsahu a měření proti celé metodice měření emisí, že čísla nedávají smysl,“ konstatuje Novák s odkazem na to, že jsou i stanice, které třeba v období leden až květen 2020 nevyhodily ani jedno vozidlo.

Předseda profesní komory STK Jiří Rejmon ale vnímá analýzu jako zkreslenou, a to pravděpodobně úmyslně. „Do tohoto počtu se totiž nepočítají auta, která mají předčasně ukončené měření emisí. A tato storna, která na emisích dělají zruba čtyři procenta, v součtu s těmi dvěmi třemi procenty dělají 6,3 procenta, a to je srovnatelné s Německem,“ vysvětluje.

Bývalý technik emisní stanice však tvrdí, že k manipulacím opravdu dochází. Obává se ale mluvit na kameru ČT. S výsledky se prý manipuluje proto, aby procházelo kontrolami co nejvíce aut a lidé se vraceli. V takovém podniku má prý zaměstnanec dvě možnosti: odejít, nebo dělat to, co je nutné.

„Když někdo nedělá to, co chce majitel, tak má nůž na krku. Určitě se dá to udělat i na jiném autě. Simulátory všeho možného dnes jsou. Můžete napodobit celou řídicí jednotku. Nikdo to nepozná,“ doplňuje bývalý emisní technik.

Ministerstvo se chystá data prověřit

Předseda profesní komory Rejmon připouští, že už o takovém postupu sice slyšel, ale nevěří tomu. „Nevěřím, že je možné takto moc ovlivňovat,“ říká. A dodává, že pokud je technik s postupem nespokojený, může odejít na jinou stanici.

Analýza poukazuje i na vytíženost techniků. Například za jednu směnu jeden technik na emisích udělal sedmdestát aut. „Jsou tam vozidla, která prošla za čtyři minuty, to prostě není možné,“ zdůrazňuje analytik Novák. A podle bývalého emisního technika je reálné zvládnout tak pět aut za hodinu, tedy zhruba čtyřicet aut za osmihodinovou směnu.

Ministerstvo dopravy má veškerá data denně k dispozici. Tvrdí, že už iniciovalo desítky správních řízení. „Můžeme říci, že třeba v případě konkrétního kraje za tři roky probíhalo 44 správních řízení s konkrétními techniky,“ upřesnil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Výsledná data od Asociace emisních techniků a opravářů, teď ministerstvo prověří a vyhodnotí.