Potrvá dva měsíce, než budou počty případů covidu přijatelné, tvrdí Prymula. Plánuje opatření omezující shromažďování

Opatření dopadající na ekonomiku neplánuje. „Pokud bychom zavřeli restaurace, tak by se stejné aktivity přesunuly do domácností, což by bylo ještě horší, protože tam by neplatila vůbec žádná omezení,“ dodal. Restauracím a barům už ministerstvo nařídilo mít zavřeno mezi 22:00 a 06:00 a omezit počet hostů počtem míst k sezení.

Nová mimořádná opatření nebude ministerstvo podle Prymuly vydávat každý den či dva, ale s většími rozestupy. Je podle něj třeba čas, aby bylo možné zjistit, jestli se na vývoji epidemie projevila. Navíc je chce předem probrat s ministry a vedením Prahy.

I přes chystané zpřísnění opatření ale Prymula uvedl, že nárůst počtu nových případů nemoci covid-19 z minulého týdne, který byl exponenciální, nyní zpomalil. Než budou počty případů covidu přijatelné, ale bude podle šéfa resortu trvat ještě dva měsíce. Období nárůstu a poklesu skončí v polovině roku 2021, uvedl.