Koho vysílají strany do boje o krajská zastupitelstva? Prohlédněte si interaktivní analýzu webu ČT24

Podíl žen na kandidátních listinách se ale neliší pouze podle stran a volebních koalic, které si kandidáty na své listiny vybírají. Vzájemně se od sebe odlišují také jednotlivé kraje. Zatímco kandidátky v Libereckém kraji a na Vysočině dosahují v průměru podílu 35 procent žen, v Plzeňském a Moravskoslezském kraji je to pouze 27 procent.

Nejvíce kandidátů s vysokoškolským vzděláním se uchází o hlasy voličů v Moravskoslezském, Jihomoravském a Jihočeském kraji – a to téměř polovina. Naopak nejméně jich kandiduje v příhraničních oblastech v severních Čechách. Právě v Ústeckém kraji také kandidují v průměru nejmladší kandidáti ze všech krajů, naopak nejstarší kandidáti se uchází o hlasy voličů v Královéhradeckém kraji.

Do voleb v 91 letech

Nicméně nejstarším kandidátem v těchto volbách je sklář Jaroslav Hlubůček z Libereckého kraje. Ten ve svých 91 letech usiluje o křeslo za koalici Soukromníků a Svobodných. Je to tak dosud nejstarší kandidát v historii voleb do krajských zastupitelstev, ve kterých se hlasuje od roku 2000. Naopak osmnácti kandidátům je pouze 18 let, což je pro kandidaturu minimální věk.

Společně s volbami zástupců do krajských zastupitelstev proběhnou 2. a 3. října i volby do třetiny Senátu. Ty se od krajských voleb liší mimo jiné tím, že v nich zpravidla kandidují vzdělanější a starší kandidáti. Také v nich kandiduje ještě méně žen – letos je to pouze 16 procent.