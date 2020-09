Na jaře se kvůli covidu zastavily nábory dárců kostní dřeně, přesto už je v národním registru sto tisíc dobrovolníků

Třiadvacetiletý Václav Kallus z Uherského Hradiště je stotisícím aktivním dárcem kostní dřeně, který se zapsal do Českého národního registru dárců dřeně. „Doufám, že jednou budu mít tu šanci někomu opravdu pomoci, uvidíme,“ říká.

O náboru se student práv a filozofie dozvěděl díky příspěvku na Facebooku. „Jsem z Uherského Hradiště, mám to sem do Starého Města kousek, tak nebylo nad čím váhat. Vím, že šance, že budu reálně darovat, je poměrně malá. Každopádně proto také je důležité, aby se přihlásilo co nejvíc lidí, aby ten vzorek byl co největší, aby bylo z čeho vybírat,“ řekl.

Podle Pavla Jindry, vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně, měl koronavirus velký dopad na množství dárců. Na jaře se kvůli němu nábory zastavily – a horší byla i mezinárodní spolupráce. „Uzavření hranic, restrikce, karantény dárců to zkomplikovalo. V podstatě 50 procent transplantací je s mezinárodním dárcem,“ vysvětluje.