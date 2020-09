Lidem s cystickou fibrózou se otevírají nové možnosti léčby

Děti s cystickou fibrózou nově získaly možnost léčby, která by měla její postup zastavit. Zdravotní pojišťovny ji dřívě neproplácely. Už během podzimu by se navíc měl k prvním tuzemským pacientům starším 12 let dostat medikament úplně nové generace. Česko se zřejmě stane jedinou zemí střední Evropy, kde se k léku přednostně dostanou v rámci speciálního programu lidé v nejvážnějším stavu.