Populismus, důchodci měli jistý příjem, kritizuje rouškovné Kalousek. Dle Maláčové dávka deficit nevytrhne

„Říká se tomu rouškovné, já tomu říkám spíš odpustky. Vláda si chce koupit důchodce za to, že není schopna chránit ohrožené skupiny proti nákaze. Počet infikovaných roste a vláda neudělala viditelné opatření, kterými by rizikové skupiny ochránila. Kdyby namísto pěti tisíc na Vánoce vláda zajistila kvalitní antivirové roušky pro skupinu 65+, považoval bych to za smysluplný výdaj,“ říká.

Kalouskovi naopak vadí, že vláda neposlouchá názory expertů: „I slušná politická rozhodnutí jsou opřená o odborné analýzy, jinak to není nic jiného než neodborný populismus, který tady předvádíte,“ tvrdí. Upozorňuje na to, že během koronavirové krize nemusely být frustrovány dvě skupiny lidí – státní zaměstnanci a právě senioři. Obě skupiny totiž měly příjmy jisté. Proto mu zvláštní dávka přijde neférová.

Maláčová zdůrazňuje, že takzvané rouškovné je politické rozhodnutí. Reaguje tak na kritiku řady odborníků , například z Národní rozpočtové rady , směrem k zvláštní dávce. „Já osobně to dělám z důvodu, že neustále musím vysvětlovat lidem, kteří celý život pracovali, celý život poctivě odváděli, že mají důchody, ze kterých se nedá vyžít,“ vysvětluje svou motivaci ministryně.

To potvrzuje i Maláčová, podle níž je zákon napsán tak, aby tento jednorázový příspěvek nedopadal na jiné dávky a nepodléhal exekucím.

Místopředseda poslaneckého rozpočtového výboru také nepředpokládá, že by takzvané rouškovné zamezilo vyplacení některých jiných prostředků. „Nemám žádné informace o tom, že by vyplacení tohoto mimořádného příspěvku mělo dojít ke krácení jakýchkoliv jiných dávek,“ konstatuje Řehounek.

Hampl také komentoval pětisetmiliardový schodek samotný. Dle ekonoma byla jeho výše výstřelem a nikdo ji pořádně nepropočítal. „Myslím, že na konci roku zjistíme, že vláda není schopna investovat, že není schopna prostředky reálně utratit za něco, co zvýší produkční potenciál ekonomiky výš,“ říká.

„Tak jako jsme měli jako ekonomové širokou shodu na tom, že je dobře pomáhat, tak máme širokou shodu na tom, že to nemá vést k tomu, že obětujeme stabilitu veřejných financí krátkodobým politickým cílům,“ dodává. Bezprostředně podle něj stabilita ohrožena není a tuzemské finance to rok či dva vydrží, ale bez obezřetnosti může mít zadlužení tvrdé dopady.

Maláčová: Ministři ANO nemají malé děti, situaci kolem ošetřovného musím několikrát vysvětlovat

Hosté Událostí, komentářů se v diskuzi dotkli také tématu ošetřovného. Podle ministryně práce musí být při zavedení distanční výuky jasno, z čeho budou rodiče během takové výuky žít. „Kolegové z ANO, kteří jsou ve vládě, nemají malé děti a nerozumí tomu, do jaké situace rodiče dostáváme. Protože se jim to musí několikrát vysvětlit, tak to prostě trvá,“ tvrdí ministryně.

Řehounek by standardní systém ošetřovného neměnil. Pro děti do deseti let je nastaveno na devět dní, v případě samoživitelek na 16 dní. „Od kolegů ze sociálního výboru mám informace, že paní ministryně s něčím přišla a nebyla přístupná jakémukoliv dialogu,“ říká k jednání o případné úpravě.

Kalousek zatím nevidí důvod k takovému kroku. Češi se podle něj musí smířit s tím, že koronavirus existuje a covid-19 by dle jeho slov neměl vyžadovat zvláštní systém. „Nevidím v tuto chvíli důvod dávat ošetřovné na dobu neurčitou,“ podotýká. Pochopil by prý, kdyby se ošetřovné prodloužilo z devíti dní na deset, aby odpovídalo délce povinné karantény.