Po čtyřech měsících halí vývoj české vakcíny mlčení. „Mám karanténu,“ vzkázala šéfka týmu

„Neříkám, že česká vakcína dojde do finální fáze. Mně se nechtělo dávat tomu ze začátku červenou. Nemohu souhlasit s tím, aby byly vynakládány extrémní prostředky, pokud to nebude smysluplné. Pokud se ukáže, že to tak není, tak nebudu nic uměle prodlužovat, jenom aby ten proces nějak pokračoval,“ řekl.

Mezi vakcínami ve vývoji, o kterých ví WHO, ta česká není

Kdyby český výzkum nevedl ke kýženému cíli, v globálním měřítku by to příliš nevadilo, protože se vyvíjí celá řada vakcín. Světová zdravotnická organizace eviduje 176 projektů, z nichž 33 je v klinické fázi. „Jsou velmi blízko tomu, že budou skutečně schválené pro klinické užití, takže už nevidím žádný smysl věnovat úsilí ani finanční prostředky vývoji české vakcíny,“ poznamenal virolog Daniel Růžek.

Ostatně mezi 143 vakcínami ve vývoji, o kterých WHO ví, ta česká není. „Ani se nedostala do bodu, kdy by se mělo hlásit na WHO, že se na ní pracuje,“ podotkl Lukeš.

Kritici českého výzkumu, kteří sepsali i otevřený dopis, s Věrou Adámkovou jednali, nakonec se do něj ale nezapojili, ačkoli šéfka výkumníků o té možnosti hovořila. „Vítám jakoukoliv pomoc, a jestliže signatáři již mají nějaké výsledky, není nic jednoduššího než se obrátit na ředitele tří přímo řízených organizací nebo na pana ministra,“ doporučila.

Podle Lukeše se ale možnost do výzkumu se zapojit neobjevila. „Nebyla nám dána šance, abychom přispěli, protože jsme nedostali žádné informace. Nevíme o vakcíně nic, takže nemůžeme pomoct. Ve vědě jsou informace alfa a omega, takže bez nich je to tam, kde jsme byli před mnoha měsíci,“ zdůraznil.