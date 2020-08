Státní zástupkyně obžalovala pět lidí v kauze Beretta, jsou mezi nimi žalobkyně, policisté i celník

Nejpřísnější trest hrozí za přijetí úplatku úřední osobou, a to tři až deset let vězení nebo propadnutí majetku. Za podplacení úřední osoby mohou soudy uložit až šestileté vězení, za neoprávněný přístup do systému až čtyři roky, za zbylé trestné činy až pět let odnětí svobody.

K obvinění došlo na jaře 2016

Gáboríka, Šímu a Holuba policie obvinila v květnu 2016, Máchovou začali policisté stíhat o pět měsíců později. Zmrhal byl za podílnictví obviněn na konci roku 2018. Máchové byly v květnu 2016 v souvislosti s prošetřováním kauzy Beretta odebrány všechny trestní případy a městské státní zastupitelství ji přeřadilo na netrestní úsek. Po zahájení stíhání ji tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) dočasně zprostil funkce. Žena je známá i z kauzy opencard, kvůli níž ji prošetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Server iRozhlas.cz dříve na základě policejních protokolů napsal, že do případu „jsou zapleteni i elitní advokáti či špičkoví manažeři“. Skupina údajně pracovala třemi způsoby: Gáborík od svých spolupachatelů zaprvé získával tajné informace o vyšetřování konkrétních kauz, zadruhé si od nich kupoval dokumenty, jež dál prodával, a zatřetí nechával vyrábět kompromitující materiály. Máchovou s Holubem za to podle vyšetřovatelů odměňoval, žalobkyně minimálně jednou za vynesení části spisu údajně inkasovala peníze.

Máchová s Gáboríkem podle policie vynesli například informace do Velké Británie stíhanému miliardáři Františku Savovovi, uvedl server. Holub také na žádost Gáboríka údajně vyrobil falešné usnesení o vyšetřování advokáta Karla Muzikáře. Právě v této souvislosti pak ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) naznačovala, že v Česku si lze objednat trestní stíhání.