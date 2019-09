V konkrétních kauzách byly snahy objednat si trestní stíhání, říká Robert Šlachta

„Kauza Vidkun a kauza Beretta byly o tom, že se snažili objednávat trestní stíhání. Samozřejmě bylo to postihováno, tam jsme byli, takže to bylo jenom dobře,“ uvedl Robert Šlachta. „Já to beru podle konkrétních věcí, neberu to podle toho, že jsem to někde slyšel na ulici, ale beru to, co jsme zpracovávali. A tohle byla věc, která o tom byla, že se snažili (trestní stíhání) objednat a snažili se dehonestovat prostřednictvím vyšetřování.“

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman už dříve na slova o tom, že v Česku je možné objednat si trestní stíhání, reagoval striktním odmítnutím. „Česká republika je právním státem, kde orgány činné v trestním řízení dodržují zákony, a dojde-li, čistě ojediněle, k nějakému excesivnímu jednání, pak na to orgány činné v trestním řízení reagují, jak již v minulosti osvědčily v případech trestního stíhání i odsouzení lidí z vlastních řad. Z tohoto pohledu tedy mohu zásadně vyloučit, že lze v České republice beztrestně objednat trestní stíhání,“ uvedl Zeman.

„Pokud pan nejvyšší státní zástupce bere to ‚ojediněle', tak jsou to ojediněle asi ty případy, které jsme dokumentovali. Protože ty ojedinělé (kauzy) jsem dokumentoval a ÚOOZ byl nastaven právě na to, aby tyto kauzy zpracovával, protože si myslím, že to je naprosto nejhorší trestná činnost, která se těžko zpracovává a těžko se dokumentuje. Ale jak říkám, já mluvím o konkrétních kauzách a tam to bylo možné,“ uvedl Šlachta.