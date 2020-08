„Chci vyjednat prostředky navíc,“ říká Schejbalová z Asociace ředitelů gymnázií

Distanční výuka podle ní také prověřila vybavenost učitelů v domácnostech: „Je vidět, že naši učitelé vybavení jsou. Pravda je, že školy takhle přímo vybaveny nejsou,“ říká a dodává: „V případě, kdy část třídy bude v karanténě a část v lavicích, by bylo vhodné mít ve třídě nějakou kameru a přenášet výuku.“

„Musím přiznat, že jsme na to nebyli absolutně připraveni. Udělali jsme řadu chyb, ze kterých jsme se poučili.“

Co doučovat a co ne

Ministerstvo školství na úterní tiskové konferenci vyzvalo učitele, aby v méně zásadních předmětech v osnově byli shovívavější. S tím Schejbalová souhlasí a zdůrazňuje, že by se školy měly zaměřit na nejdůležitější předměty vzdělání.

„Věnovat by se učitelé měli českému jazyku, matematice a cizímu jazyku. V ostatních předmětech, ať si každý učitel rozmyslí, co je důležité a co není důležité doučit,“ říká s tím, že není vždy nezbytně nutné probírat detailně každý bod osnov. Jedním z východisek na středních školách podle ní mohou být i specializované předmaturitní semináře, kde se látka doprobere.

Manuál pro nový školní rok je kvalitnější než na jaře

Nový školní rok se rozběhne ve standardním režimu, ministerstvo školství vydalo manuál, který reaguje na koronavirovou situaci v České republice. Vyšel dva týdny před startem výuky, což vzhledem k měnící se situaci Schejbalová hodnotí jako adekvátní termín. Vadí jí ale, že nebyl konzultován s ředitely a lidmi z praxe.

„Sice jsem to považovala za chybu, ale když jsem ten manuál četla, musím říct, že mě příjemně překvapil. Je přehlednější a lépe zpracovaný, než byly manuály na jaře,“ hodnotí kvalitu instrukcí z ministerstva.