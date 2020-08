S vlnou solidarity se zvedl i počet falešných žádostí o pomoc. Organizace je musí pečlivě prověřovat

„S největší pravděpodobností se jedná o podvodné jednání,“ říká o příběhu dětí mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. K tomu, kde jsou jejich rodiče, ale nechce poskytovat bližší informace.

Nezletilým měla přímo doma pomáhat pěstounka a provozovatelka skladu dětských věcí pro pěstouny Eva Ptáčková. Ta zveřejnila nový text s tím, že se situace u dětí změnila a účet na jejich pomoc se zavírá.

„K věci se nyní nemůžu vyjadřovat, protože ji řeší policie. Účet se všemi dary je teď zablokován policií, peníze budu posílat zpět, až jej uvolní,“ uvedla k případu.

Z ulice na internet

Podobné sporné žádosti o pomoc ale můžeme najít i jinde. Například projekt Patron dětí řešil v době vrcholné pandemie šest tisíc žádostí o mimořádný příspěvek, prošlo jen 15 z nich.

„Pro nás je zneužití situace i to, že rodina s dětmi požádá o pomoc, aniž by ji potřebovala. Máme tady příklad zastupitelky, která tvrdila, jak je na tom špatně. Nakonec jsme zjistili, že to celé není pravda, to mi přijde jako hyenismus,“ říká výkonná ředitelka projektu Patron dětí Edita Mrkousová.

I kvůli takovým případům organizace zavedla podrobné kontroly. „Každá žádost má svého patrona, my prověřujeme i patrona, žadatele i dodavatele pomoci,“ vysvětluje Mrkousová.