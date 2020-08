Sčítání tesaříků alpských v tuzemské přírodě, vědci chtějí ohrožený druh zachránit

Během sčítání dostává každý tesařík své specifické číslo. Vědci ho změří, vyfotí a následně vypustí zpět do přírody. „Dohromady jsme označili něco přes 750 jedinců,“ líčí Pavel Šebek z Biologického centra Akademie věd. Cenná data mohou sbírat pouze pár týdnů v létě. Larva se sice vyvíjí tři roky, dospělý jedinec ale následně žije v průměru pouhých pět dní.

Dnes se tento tesařík vyskytuje v Česku pouze kolem Bezdězu u České Lípy. Zároveň se jedná o nejseverněji položenou oblast v Evropě, kde druh přežívá. Před čtyřmi roky v oblasti řádila vichřice. Poražené buky vytvořily pro brouka ideální domov, který však nevydrží natrvalo.

„Problém je, že během dalších deseti let tady dřevo nebude. A proto by bylo ideální ořezávat stromy tak, aby zůstaly živé a poskytovaly útočiště třeba další stovky let,“ navrhuje možnou pomoc pro tesaříka alpského Šebek. I na to má myslet chystaný záchranný projekt.