Čeští vědci vylepšili solární panely. Jejich výroba by se mohla přesunout do Evropy

Z toho důvodu má článek vyšší účinnost, oproti těm běžným umí vyrobit skoro o čtvrtinu víc energie.

Vylepšené články by mohly zvýšit podíl energie, která se v Česku fotovoltaikou vyrobí. Teď jsou to tři procenta, podle vědců by to mohlo být i víc než třikrát tolik. A jejich výroba by se mohla přesunout z Číny do Evropy. „Doufáme, že se fotovoltaika zase vrátí do Evropy a že se tady bude zase vyrábět,“ dodal Martin Ledinský.

Efektivnější a konkurenceschopnější výrobě těchto panelů v Evropě by mohla pomoci další inovace od českých vědců, kterou je rychlejší metoda kontroly zadního kontaktu. Díky ní hodiny zkrátili na sekundy.