Stát zabezpečí tratě, ale i vozidla. Na vlakovou část ETCS slíbil Havlíček dvě miliardy ročně

České dráhy loni v červnu uzavřely první smlouvu na vybavení svých hnacích vozidel vlakovou částí evropského zabezpečovacího systému ETCS. Jde o rámcovou smlouvu, ale závazně si již dopravce objednal instalaci ETCS do 102 elektrických lokomotiv. Podle tehdejšího místopředsedy představenstva Radka Dvořáka za to zaplatí „necelých 1,4 miliardy korun“. To je zhruba polovina částky, kterou dráhy před šesti lety daly za celou flotilu sedmi railjetů (celkem 49 vagonů), a přitom pokryje sotva čtvrtinu celkového počtu lokomotiv a motorových vozů či jednotek, které dráhy provozují.

Nyní drahám, ale i dalším dopravcům, kteří před sebou mají vyhlídky na obrovské výdaje, svitla naděje, že jim přispěje i stát. Po jednání komise pro bezpečnost na železnici řekl ministr dopravy Karel Havlíček, že počítá s tím, že stát bude vydávat do roku 2030 dvě miliardy ročně na instalaci evropského zabezpečovače do vlaků.

„Jedná se zejména o to, že budeme klást důraz na zjednodušení toho, kdy je křižování v pracovní dny nebo v dny volna,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Tyto změny správa zavede s mimořádnou změnou jízdního řádu od 15. srpna, zároveň se od tohoto data zpřísní ohlašovací povinnost. „Obsluha vlaku bude mít povinnost se vždy ohlásit řízení provozu, aby se stvrdila vzájemná komunikace o jízdě vlaku, případně co momentálně nastane,“ podotkl Svoboda.

Přesto železničáři hledají způsoby, jak období do zavedení ETCS na vedlejších tratích překlenout. České dráhy již dříve představily mobilní aplikaci pro strojvedoucí, Správa železnic nyní avizovala některé změny v provozu, které by měly riziko na málo zabezpečených lokálkách také snížit.

ETCS bude na koridorech do roku 2027

Při zavádění ETCS musí stát především investovat do traťové části zabezpečovače, Havlíček počítá s tím, že dokončení pokrytí tratí evropským systémem bude stát přes 50 miliard korun s tím, že počítá s investováním pěti miliard ročně.

V současnosti je systémem ETCS pokryta trať z Kolína přes Českou Třebovou a Brno do Břeclavi a odtud na slovenské i rakouské hranice. Ve zkušebním provozu funguje systém také mezi Břeclaví a Bohumínem respektive polskými hranicemi. V příštím roce by chtěla Správa železnic aktivovat ETCS také mezi Českou Třebovou a Přerovem, Plzní a Chebem a na některých úsecích tratí u Prahy.

Ve zbytku republiky funguje na modernizovaných částech tranzitních železničních koridorů a několika dalších nejvytíženějších tratích (například z Ústí nad Labem do Kolína nebo z Hranic na Moravě přes Vsetín na slovenské hranice) národní zabezpečovač LS. Ten může podobně jako ETCS – ale v některých případech méně efektivně – zasáhnout do řízení vlaku, pokud strojvedoucí nereaguje na návěsti.

Podle ministra Havlíčka by do konce roku 2025 měl být ETCS plně zabezpečen I. a II. tranzitní železniční koridor (kromě již uvedených úseků také trať z Děčína do Prahy a z Prahy do Kolína), o dva roky později mají být plně zabezpečené zbylé dva tranzitní koridory, které vedou z Chebu do Mostů u Jablunkova a z Děčína do Horního Dvořiště. Až potom budou následovat další tratě.