Některé cestovní kanceláře podle klientů zneužívají zákon. Ruší zájezdy, peníze lidem vracet nemusí

Spor s cestovní kanceláří nyní řeší Jana Puzoňová. Před dvěma týdny s manželem vybírala na internetu zájezd k moři. Vše si pak rozmysleli, do deseti minut ale přišel telefonát. „Prý z jakého důvodu jsem nedokončila rezervaci. Dotyčné paní jsem se ptala, zda je možné ověřit, že se ten zájezd bude konat,“ vypráví klientka.

Zprostředkovatel vše potvrdil. Pobyt za skoro 60 tisíc korun tak Puzoňovi koupili. Obratem dorazila smlouva. Jenže za necelých 24 hodin dorazila další zpráva – o zrušení pobytu. „Blue Style evidentně neměl zájezd zajištěný, chtěl vylákat pouze peníze ze zákazníka,“ domnívá se Puzoňová.

„Některý den se může stát, že se do té destinace nebo do toho hotelu létá, a druhý den my na základě oficiálních informací, které máme, stahujeme tuto nabídku. To bohužel bude případ i této konkrétní klientky,“ řekla mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Jana Ondrejechová.

Voucher klienti nechtějí

Podle kanceláře se jedná o nešťastnou náhodu. Vrácení uhrazených peněz se přitom lidé nemusí dlouho dočkat. Za zrušené zájezdy totiž cestovní kanceláře aktuálně nemusejí vracet peníze až do konce srpna příštího roku. Umožňuje jim to zákon nazývaný Lex Voucher, který poslanci schválili, aby zmírnili dopady koronaviru na cestovní ruch.

Čekat více než rok se ale Puzoňovým nechce. Odmítají i druhou možnost, tedy poukaz na náhradní pobyt. „Nechceme voucher. Chceme vrátit uhrazené prostředky, protože z mého pohledu se jedná o podvod,“ stěžuje si klientka.

Obchodní inspekce řeší desítky podobných případů. Lidem vadí například také nevystavené vouchery nebo takové, které oproti zákonem daným pravidlům ještě více zvýhodňují kanceláře.