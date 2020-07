Záchranáři nabádají k opatrnosti ve vodě. Právě v letních měsících přibývá nejvíc utonulých

Oblíbenou vodní zábavou posledních let, zejména na větších přehradách, jsou takzvané paddle boardy. „Pokud jde o děti, tak by měly mít vestu a paddle board by měly mít připoutaný k noze šňůrkou,“ uvedl záchranář Jan Sedláček. Připoutání zabrání tomu, aby paddle board dítěti uplaval do míst, kde je voda příliš hluboká.

Sportovci si musí na velkých vodních plochách dávat pozor také na lodě. Těch už brázdí v Česku skoro 19 tisíc. „Plavec, obzvlášť když plave třeba prsa, je pro loď úplně neviditelný,“ vysvětlil Sedláček. Řešením je podle záchranářů například nafukovací bóje, která na přítomnost vůdce lodí včas upozorní.