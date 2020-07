Mým úkolem je, aby kultura přežila, řekl Zaorálek. Po vládě chce více peněz

Pokud by přišla druhá vlna koronaviru, tak to pro velkou část kultury, která přesunula mnoho aktivit na podzim, bude smrtící, domnívá se Martin Jiránek (Piráti) ze sněmovního podvýboru pro cestovní ruch. Doufá, že resort kultury má připraven strategický plán, aby nenastal takový chaos jako v březnu.

Z Jiránkova pohledu je základem pracovat na aktivizaci poptávky. „Musím trochu zkritizovat pana ministra i paní ministryni (Kláru) Dostálovou, kteří dle mě měli lépe přistupovat k tomu, co jim ekonomové a lidé z NERVu doporučovali, že by měli dělat v rámci podpory. Tedy vytvořit systém voucherů na dovolenou, že by stát přispěl půlkou. Tím by se celá ekonomika mohla nastartovat. Místo toho vláda přichází s dotačním projektem, který bude na lůžka, což bude jen dotace pro hotely. Díky podpoře poptávky by se peníze do rozpočtu velmi rychle vrátily,“ předvídal.

O programu COVID ubytování kabinet ještě nejednal. Podle resortního návrhu by provozovatelé ubytovacích zařízení mohli dostat za 72 dní, kdy museli mít kvůli vládnímu opatření proti koronaviru zavřeno, státní dotaci za každý pokoj a den podle kategorie 100 až 400 korun.

Zaorálek se proti kritice opozičního poslance hájil tím, že zpropagovali návštěvnost hradů a zámků. „Mně osobně připadá jako úspěch, který je nesamozřejmý, že se v Česku mohou pořádat akce do tisíce lidí. V Německu (kancléřka) Angela Merkelová řekla, že se žádné takovéto akce až do konce roku konat nemohou. Nám to zatím vychází, u nás se konat mohou. V Česku je to trochu experiment, který nám prozatím vychází, ta čísla jsou nízká, přitom je možné dělat hudební či společenské akce. To je pro hudebníky, pro divadelníky hrozně moc. Snad to toto léto to bude vypadat, že se aspoň něco děje,“ doplnil.

Dle Zaorálka bude tento pro všechny nelehký režim trvat do konce roku, je třeba v něm však vydržet a maximálně fungovat.

„Jestli děláme maximum, se mě zeptejte za půl roku. Pro mě je úkol, aby přežila celá ta kulturní infrastruktura. Jsem rád, že jsem peníze dostal. Pro regiony jsme vymysleli fond. Teď začnu jednat s paní (Alenou) Schillerovou, aby podobný fond vznikl i na další rok. Přál bych si, aby mi vláda šla vstříc,“ řekl.