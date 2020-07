Do Slovinska jen s karanténou, průjezd zůstává bez omezení. Česko už není vnímáno jako bezpečné

„Ráno jsem psal slovinskému premiérovi, abych ho informoval, že není důvod, aby nás Slovinsko dávalo do jiné zóny,“ uvedl Andrej Babiš (ANO). Česko má podle premiéra pouze lokální problém se zvýšeným výskytem koronaviru na Karvinsku. „Doufejme, že Slovinsko to zohlední, a od toho opatření upustí, protože pro něj není nejmenší důvod,“ doplnil.

Jeho slovinský protějšek Janez Janša prý slíbil, že situaci prověří. „On (Janša) říká, že to rozhodují epidemiologové, že s nimi bude mluvit,“ řekl Babiš po telefonátu.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce o podmínkách vstupu jednat se svým protějškem. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) Slovinsko nehodnotí situaci objektivně a v detailu.

Prověrka na hranici

Jak informoval ve čtvrtek večer vládní mluvčí Jelko Kacin, budou muset lidé přijíždějící do Slovinska ze „žlutých“ zemí prokazovat místo svého pobytu nebo vlastnictví nemovitosti či lodě v prázdninové destinaci. Pokud to neudělají, zamíří do karantény. Mluvčí také řekl, že příkaz k ní se bude vydávat už na hranici.

Český velvyslanec v Lublani Juraj Chmiel upřesnil, že pokud budeme v seznamu přeřazeni, pro tranzit bude možné použít jen vybrané přechody. Přesné informace diplomaté aktualizují na stránkách ambasády.

Doplnil, že diplomacie žádá Slovince, aby ti, kdo mají zaplacené dovolené v zemi, mohli přijet bez nutnosti karantény. „Žádáme také, aby se například naši občané místo karantény mohli prokazovat negativním testem na covid,“ dodal.