Soud zprostil soudkyni Treglerovou viny ze zneužití pravomoci

Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny jabloneckou soudkyni Lucii Treglerovou, která původně dostala roční podmíněný trest za to, že varovala dceru před policejní akcí zaměřenou na její známé. Vyhověl tak odvolání Treglerové. Pokud by trest za zneužití pravomoci potvrdil, žena by přišla o talár. Podle soudu se skutek popsaný v obžalobě sice stal, není ale trestným činem.