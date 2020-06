V českých věznicích nově vzniknou oddělení pro těhotné a matky novorozenců

Janáková měla za mřížemi strávit třicet let za vraždu sběratele v roce 2017, ve vězení ale otěhotněla s jiným vězněm. Soud proto musel Petru Janákovou dočasně pustit na svobodu, vrátit se přitom měla až po roce. Právě tento případ přiměl české poslance změnit paragrafy.



„Soudy budou moci rozhodovat o tom, jestli matku propustí na svobodu, nebo jestli zůstane ve vězení. V současné době bývá automaticky propouštěna,“ uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimíř Řepka.



Těhotná žena, kterou by soud nechal ve výkonu trestu, by se tím pádem měla po porodu v nemocnici hned vrátit do zařízení i s dítětem. Věznice by jí přitom měla být schopna poskytnout základní gynekologickou péči.

První oddělení vznikne ve Světlé nad Sázavou

Nová vyhláška přitom upravuje, jak má vězeňské oddělení pro rodičky vypadat. Matky s dětmi od jednoho do tří let jsou umisťovány do věznice ve Světlé nad Sázavou, proto první nové oddělení pro ještě menší děti vznikne právě tady. Kapacity bude vězeňská služba navyšovat podle potřeby.

V případě pobytu novorozenců bude zásadní, jestli se odsouzená dokáže o dítě postarat a zdali je pobyt v jeho zájmu. O tom rozhodne na základě posudků vedení věznice. Ministerstvo spravedlnosti i vězeňská služba ovšem očekávají, že na nových odděleních budou spíš jednotky žen.