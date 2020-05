Dotace pro samosprávy mohou stranit „povolnějším vládní moci“, varují opoziční poslankyně

„Dotace na projekty se vždy odvíjí od toho, zda jsou ty projekty připravené a zda jsou již v nějaké fázi realizace,“ říká Maláčová. Podle ní právě to bude hlavním kritériem při rozdělování. TOP 09 i Piráti se ale obávají, že to nemusí být jediným důležitým měřítkem. „Je riziko, že na dotace dosáhnou ti, kteří jsou povolnější vládní moci,“ namítá Pekarová Adamová. „S dotacemi se to dá vždycky tak nějak skoulet, aby došlo na ty, kteří jsou třeba trošku poslušnější,“ doplňuje ji Richterová.

Pekarová Adamová pak nesouhlasí s kompenzací formou dotací i kvůli tomu, že mohou být náročné i z hlediska administrativy. „Není to jednoduché a je to drahé, obzvlášt pro malé obce, které mají málo úředníků,“ vysvětlila. Piráti a TOP 09 by i proto upřednostňovali, kdyby vláda kompenzovala obcím a krajům jejich náklady na příspěvky pro firmy a živnostníky napřímo, nikoliv skrz dotace. „Už dříve jsme navrhovali, aby šla jasná kompenzace 1100 korun obcím a 600 korun krajům (na obyvatele - pozn. red.). To bylo bohužel zamítnuto,“ připomíná Richterová.