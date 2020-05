Vláda podá novou žalobu na Evropskou komisi kvůli pozastaveným dotacím

Brusel platby pro holding Agrofert pozastavil kvůli probíhajícímu auditnímu šetření o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Šlo o peníze na projekty financované z Programu rozvoje venkova za poslední čtvrtletí roku 2018 a první loňské čtvrtletí ve výši 6,3 milionu korun.

Česká vláda se rozhodla Evropskou komisi zažalovat už zkraje února. A to přesto, že unijní kontroloři krátce předtím na schůzce se zástupci tuzemských úřadů avizovali, že peníze pro holding Agrofert, tedy s výjimkou jednoho projektu, odblokují. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) to tehdy vysvětloval tím, že jde o princip. Vláda tak žalobu připustila.

Na začátku dubna došlo ale k dohodnutému uvolnění většiny zmiňovaných peněz, vláda tak vzala původní žalobu zpět a schválila podat novou. Podle náměstka Smolka se týká částky 30 tisíc euro (přibližně 816 tisíc korun).

„Kdyby ta první žaloba nebyla stažena, česká strana by se dozvěděla zajímavý výsledek. Evropská komise by totiž byla první institucí, která by prohlásila, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu. Pokud by naopak Česká republika vyhrála, tak by komise konstatovala, že Andrej Babiš není ve střetu zájmů. Ten princip je takový, že Evropská komise nechtěla proplatit projekt s poukazem na to, že je Andrej Babiš ve střetu zájmů. Tím, že ta žaloba byla stažena, bylo odstoupeno od této soudní pře,“ vysvětlil pro Českou televizi její zpravodaj Lukáš Dolanský.

Původní žalobu kabinet odsouhlasil jednomyslně. Babiš se jednání a hlasování v minulosti neúčastnil, aby vyvrátil podezření, že může rozhodování ovlivňovat. Babiš střet zájmů opakovaně odmítá, Česku podle něj nehrozí vracení evropských peněz. Také Agrofert tvrdí, že holding postupoval podle zákonů.