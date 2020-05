Meteoroložka Míková: Zmírní zmrzlíci Pankrác, Servác, Bonifác tuzemské sucho?

Čeká nás další horké a suché léto?

Spousta Čechů letos stráví léto v Česku, a i když v posledních desetiletích ani ve Středomoří není slunečné léto jistota, u nás to může být ještě větší sázka do loterie. Kdo si pamatuje nejdeštivější červenec za posledních šedesát let – bylo to v roce 1981 – tuší, že takový vývoj by si nikdo nepřál: povodně na Berounce, Otavě a Ohři. I zemědělcům už době sklizně tolik vody spíš škodí. Letošní předpovědi ale nenasvědčují ani suchému ani vlhkému extrému, spíš půjde o plichtu.