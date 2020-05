Pirk o koronaviru: Vystrašili jsme dva miliony seniorů. Kalendářní věk ale není důležitý

Po prodělání nákazy COVID-19 se kardiochirurg Jan Pirk cítí podle vlastních slov báječně. Jestli má aktuálně protilátky, ale neví. „Protilátky můžete mít, ale když je nemáte, tak to neznamená, že jste bezbranný,“ řekl. „Dlouhodobá imunita je v lymfocytech, které dělají možná až doživotní imunitu,“ dodal.

„My jsme vystrašili 2 miliony seniorů. A dnes víme, že kalendářní věk není důležitý. Důležitý je ten biologický. Senior sám o sobě není rizikovým faktorem,“ uvedl. Důležité je podle něj sportovat.

Sám jezdí na kole, a to bez roušky. „Myslím si, že sportovat v roušce není zdravé. Máte zvětšený mrtvý prostor. Dýcháte částečně už vydýchaný vzduch. Kdo to zkusil, tak ví, že to nejde,“ vysvětlil.

Profesor Pirk byl zpočátku epidemie kritizován za zlehčování koronaviru. Označil ho za podobný chřipce. Za svým názorem si ale i po prodělání nemoci stojí. „Je to chřipka, ale je to virus se kterým jsme se nikdy nesetkali,“ uvedl. „U malých dětí, pokud nemají jiné onemocnění, to proběhne zcela bezpříznakovitě,“ řekl.

Výzva jedenácti

Lékařští odborníci z Univerzity Karlovy v dubnu vyzvali k uvolňování opatření kvůli koronaviru v Česku. Jan Pirk byl jedním ze signatářů této výzvy. Udržování striktních omezení může mít podle jejich názoru vážné dopady na zdraví lidí i ekonomiku.

Proti výzvě, kterou podepsal mimo jiné i rektor univerzity Tomáš Zima, se ale ohradili jiní lékaři a další odborníci z několika fakult Univerzity Karlovy.

„To je akademická diskuse,“ komentoval kritiku Pirk v Interview ČT24. Řekl, že na dalších schůzkách budou výzvu s kolegy opět diskutovat. Upozornil, že když má někdo jiný názor, neznamená to, že je nepřítel. „Takhle demokracie nevypadá. Naším hlavním cílem bylo populaci uklidnit,“ uvedl.

Pirk zároveň upozornil na fakt, že vláda po výzvě akademiků k uvolnění přistoupila. Některé pokyny mu ale stále nejsou jasné. „Já nevím, jestli když půjdu na pivo na zahrádku, tak jestli můžu do hospody na toaletu,“ řekl.