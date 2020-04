Průzkum pro ČT: Ztráty práce se obává více než třetina lidí

Ztráty práce v souvislosti s krizí způsobenou epidemií koronaviru se obává více než třetina ekonomicky aktivních lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Třicet osm procent dotázaných také uvedlo, že by se mohlo dostat do potíží při placení životních nákladů. Častěji než zaměstnanci mají obavy podnikatelé.