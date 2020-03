Legislativní smršť vrcholí. Senát projedná zákony proti koronaviru, které schválila sněmovna v úterý

Zatím se k zákonům vyjádřil ústavně-právní výbor a doporučil vše schválit. Podle předsedy výboru Miroslava Antla (za ČSSD) ovšem nejsou senátoři se vším, co ze sněmovny přišlo, spokojeni. Například u ošetřovného by raději podpořili verzi, kterou neúspěšně navrhovala opozice – tedy zvýšení náhrady mzdy či platu ze 60 na 80 procent základu. Zároveň ale Antl připustil, že není vhodná doba na vracení předpisů zpět poslancům, a tak jeho výbor navržené předpisy podpořil tak, jak přišly. Očekává, že totéž učiní i plénum.

V Senátu sice výbory své stanovisko vydávají, místo týdnů na to ale mají jen pár hodin – do začátku plenární schůze ve 14 hodin. Plénum horní komory zákony projedná necelých 24 hodin po jejich schválení ve sněmovně, což je také neobvyklé. Obvyklá lhůta je třicetidenní.

Změny v ošetřovném

Poslanci v úterý schválili, a do Senátu tedy poslali zákon rozšiřující ošetřovné. Nově na ně budou mít rodiče dětí do 13 let, a to po celou dobu, kdy nechodí do školy. Výše ošetřovného zůstane na 60 procentech základu mzdy nebo platu.

Rodičů, ale hlavně jejich školou povinných dětí se týká i posun termínů přijímacích zkoušek na střední školy i maturit. Ty by se dokonce vůbec nemusely uskutečnit, kdyby se školy neotevřely před 1. červnem. Živostníkům – kterých se netýká ošetřovné, byť jim ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) slíbil mimořádné státní dotace k témuž účelu – by mělo v současné situace ulehčit půlroční odpuštění minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění.