Povinná karanténa se rozšiřuje na návraty z 18 zemí. Česko stupňuje snahu zastavit koronavirus

Na hranicích s Německem a Rakouskem budou od soboty obnoveny kontroly, přechod bude možný jen na čtyřech místech v případě Rakouska a sedmi v případě Německa. Češi do těchto zemí nesmí cestovat (s výjimkou dopravní obsluhy a lidí, kteří za hranicemi pracují). Od soboty 14. března bude z Česka do všech okolních zemí zakázána autobusová, vlaková a lodní přeprava lidí.

Ve všech školách s výjimkou mateřských je od středy 11. března přerušena výuka, a to až do odvolání. Školy zadávají žákům a studentům úkoly na dálku. Od pátku se opatření vztahuje i na ZUŠ. Mateřské školy zůstávají otevřené, pokud je neuzavře jejich provozovatel. Vláda uzavření nenařídila.

Restaurace a hospody mohou zůstat otevřené jen přes den, od osmi večer do šesté ráno mají mít zavřeno.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka vláda rozhodla, že do čtrnáctidenní izolace musí zamířit každý, kdo se do země vrátí z takzvaných rizikových zemí – vedle nejpostiženější Číny a Itálie se jedná i o Spojené státy a dále řadu evropských zemí včetně Německa, Rakouska a Velké Británie.

V Česku je v pátek 117 případů nákazy koronavirem. Ve snaze zabránit jeho dalšímu prudkému šíření se počínaje polednem rozšiřuje skupina občanů, na které se vztahuje povinná karanténa, třebaže by se mělo jednat jen o prevenci.

Hospody, bary a restaurace dál zůstávají otevřené i v případě, že se v nich sejde víc než třicet lidí, provoz ale musí omezit. Úderem osmé hodiny večerní musí být minimálně na 10 hodin zavřeno, a to nejen v pátek, ale ve všech následujících dnech a týdnech.

Zákaz provozu dolehl taky do jídelních částí obchodních domů, které mají nákupní plochu přes 5000 metrů čtverečních. Zavřít tedy musí i zdejší kavárny, pekárny a takzvané food courty, kde jídla nabízí několik firem vedle sebe.

Veřejnosti se také v pátek uzavřela řada institucí, lidé už nesmějí do hudebních a společenských klubů, knihoven a galerií. Embargo se vztahuje taky na posilovny, sauny, fitness centra a sportoviště – v posledním případě ale ne ty pod širým nebem. Kdo si chce jít zaběhat na stadion, může.

Od pátku se mění se dřívější nařízení vlády o zákazu akcí, kterých by se zúčastnilo sto a více lidí. Nově je tato hranice nastavena maximálně na 30 osob a týká se jak sportovních utkání a náboženských akcí, tak i divadelních, hudebních, filmových a dalších představení.

Policie s asistencí armády se vrací na české hranice s Německem a Rakouskem. Až dosud zde probíhaly namátkové kontroly zdravotního stavu přijíždějících návštěvníků, počínaje půlnocí z pátku na sobotu se režim výrazně zostří a volný pohyb daný schengenským prostorem prozatím pomine.

Od soboty je zakázaná autobusová, vlaková i lodní doprava do všech okolních států. V případě západní hranice bude přechod do Německa a Rakouska umožněn jen na jedenácti hraničních přechodech – sedmi v případě Spolkové republiky a čtyřech v případě Rakouska (viz infobox).