ŽIVĚ: Sněmovna rozhodne o uchovávání hovorů mezi makléři a investory

Senát chce v novele o podnikání na finančním trhu zúžit povinnost uchovávání komunikace s klienty jen na uzavírané obchody. Proti tomu jsou ministerstvo financí a Česká národní banka, podle níž by klienti přišli o možnost, jak se domáhat náhrady škody.

Naopak podle České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování je uchovávání veškeré komunikace nesmyslné a nebezpečné, ochranu investorů to podle ní nezvýší.

Poslanci by mohli dále projednat vládní návrh o podmínkách nakládání se zbraněmi, nebo poslaneckou předlohu, jež by zakázala zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů. Druhý zmíněný návrh by zavedl dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Účastníci by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu.

Na programu jednacího dne jsou také starší zprávy o finanční stabilitě, o dohledu nad finančním trhem a o inflaci.