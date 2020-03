Žena chce podat trestní oznámení na nemocnici. Její muž sdílel pokoj s nakaženým koronavirem

Žena převezla manžela do Ústí nad Labem během víkendu. Po návratu z Dubaje měl horečku, kašel a dušnost.

Nemocnice podle ní postupovala špatně, když na jeden pokoj umístila jejího manžela s mužem, u kterého se během neděle nákaza COVID-19 prokázala.

„Bojím se, že se manžel nakazil a je to vlastně i zbytečných čtrnáct dní života, že bude někde po nemocnicích lítat a bude tam někde v karanténě, když mu už nic není,“ uvedla žena, která se rozhodla zůstat v anonymitě. Obává se, že by prozrazení její identity poškodilo manželovu firmu.

Primář poukázal na přeplněné oddělení

Primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý uvedl, že obavám rodiny rozumí. „Doufáme ale, že se nenakazí a pokud by se to stalo, tak že ten průběh bude lehký, protože je to mladý člověk.“

Podle primáře má pacient prokázanou chřipku. Ta má ale tak těžký průběh, že je i pro rodinu lepší, když bude hospitalizován. „Snažíme se mu tu vytvořit dobré podmínky a zabránit šíření chřipky na jeho okolí,“ dodal primář.

Pro lidi s podezřením na koronavirus vyčlenili v ústecké nemocnici na infekčním oddělení celé jedno patro. Kapacitu má 30 lůžek.

„To oddělení je stále plné k prasknutí. Situaci nám komplikuje to, že musíme oddělovat muže, ženy, děti. Musíme oddělovat pacienty s různými infekcemi. Nemůže ležet spolu ten, kdo má žloutenku, kdo má průjem a kdo má chřipku,“ řekl primář.

V Brně ženu neošetřili, odjela do Prahy

Další pochybení má možná na svědomí Úrazová nemocnice v Brně, která neošetřila ekvádorskou studentku, jež cestovala spolu s nakaženou Američankou.

Dívky letěly nejprve z Milána, kde studují, do Vídně, odkud cestovaly přes Budapešť a Brno až do Prahy. Vedoucí protiepidemického oddělení Martina Marešová uvedla, že dívky měly první příznaky už ve Vídni. „Nicméně v pátek se ten stav ještě zhoršil, takže navštívily nemocnici v Brně, kde ale ošetřeny nebyly.“