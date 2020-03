Babiš se omluvil, že označil europoslance za vlastizrádce

„Zdechovský a Peksa jsou vlastizrádci, měli by bojovat za české zájmy,“ uvedl Babiš v pátek. Nyní se za to omluvil. Tweet napsal poté, co jej redaktorka Frekvence 1 v rozhovoru upozornila, že europoslancům někdo vyhrožuje smrtí.

„Odpověděl jsem, že mě to mrzí, asi jsem to přehnal. Omlouvám se za to. Byla to nadsázka,“ uvedl premiér. Dodal však, že oba politici „dělají v Bruselu jen Antibabiš politiku“ a snaží se podle něj premiéra poškodit. Poškozují tím podle něj i celé Česko.

Štvou mě ty každodenní lži a polopravdy. Tito lidi dělají v Bruselu jen Antibabiš politiku a organizují podobné akce a mise, jen aby se zviditelnili a poškodili mě, a to i přesto, že tím vlastně poškozují naši zemi. Ale říkat jsem to asi neměl. https://t.co/gIIinhg9he — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 3, 2020

Mikuláš Peksa Babišova slova odmítl. „Když bráníme právní stát, peníze daňových poplatníků a rovný přístup drobných zemědělců k dotacím, děláme tím svou práci. Shazovat to jako poškozování ČR je trapné,“ reagoval europoslanec. Tomáš Zdechovský potom vyzval Babiše, aby se distancoval od lidí, kteří europoslancům vyhrožovali.

Pan premiér se “omluvil” za termín “vlastizrádce”, aby vzápětí dodal, že poškozujeme zemi. Oceňuji snahu, ale když bráníme právní stát, peníze daňových poplatníků a rovný přístup drobných zemědělců k dotacím, děláme tím svou práci. Shazovat to jako poškozování ČR je trapné. https://t.co/NcVsm3Ga9E — Mikuláš Peksa (@vonpecka) March 3, 2020

Zdechovský krátce poté, co předseda vlády vyřkl slova o vlastizrádcích, avizoval, že se obrátí na právníky. „Proti označení vlastizrádce se rozhodně budu bránit právní cestou,“ avizoval. Babiš podle něj svým výrokem překročil všechny meze demokratického státu.

Skupina europoslanců minulý týden v Česku zjišťovala fakta o údajném Babišově střetu zájmů. Loňská zpráva auditorů Evropské komise, která se týkala dotací ze strukturálních fondů EU, konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Případného premiérova střetu zájmů se týkal i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno. Babiš obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost.