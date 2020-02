Nepanikařte, vyzval lidi Babiš. Skupovat potraviny a roušky je zbytečné

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) doplnil, že v domácí karanténě nařízené krajskými hygienickými stanicemi je nyní v Česku 307 lidí. Podle něj pobývali v rizikových oblastech severní Itálie, ale jsou bez příznaků nemoci. Pokud by se u nich objevila horečka nad 38 stupňů Celsia, dušnost nebo kašel, byli by testováni. Dosud bylo ve Státním zdravotním ústavu otestováno 154 vzorků, u některých lidí opakovaně.

Ani kdyby se v Česku objevil první případ, není podle Vojtěcha důvod k panice ani ke skupování potravin. „Byla by to cestovatelská anamnéza, nemocný by byl izolován a léčen,“ řekl ministr. Podle náměstka ministra Romana Prymuly je pravděpodobné, že se nákaza v Česku objeví.