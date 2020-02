Uprchlické kvóty jsou neúčinné a přežité, shodli se Hrnčíř se Zdechovským

Podobně se poslanec postavil i k otázce přijetí dětských uprchlíků bez doprovodu do Česka. Podle něj je špatně vytrhávat tyto děti z jejich prostředí. „Pokud se jedná třeba o syrské uprchlíky, ty je možné dnes už do Sýrie vracet,“ uvedl.

Spíš je podle něj potřeba se zaměřit na to, aby sem tito lidé neodcházeli, ale mohli žít u sebe. „Když si vezmete Sýrii, je otázka týdnů, kdy tamní vláda obnoví nadvládu v podstatě nad celým územím státu,“ míní Hrnčíř s tím, že pak bude potřeba investovat do obnovy této země, aby se do ní uprchlíci mohli vracet. Budování dalších detenčních táborů v Řecku je podle něj nesmysl.

Komise se podle něj rozhodla, že situaci bude řešit. „Z Evropské unie jdou poměrně velikánské prostředky do Řecka, do dalších uprchlických zařízení na to, aby vypadala podle standardů jedenadvacátého století,“ řekl.

„To, co bylo popsáno, je absolutně nepředstavitelné a musíme s tím okamžitě začít něco dělat. Já si myslím, že řecká vláda by měla co nejrychleji začít jednat. Měla by urychlit řízení, měla by povolit, aby se Frontex a další agentury Evropské unie začaly spolupodílet na urychlení procesu azylového řízení a snažila se dostat ty rodiny do bezpečí,“ dodal Zdechovský.