Pocit silné lidské účasti vystřídal zmar. Obyvatelé Lesbu viní Evropu z nezvládnuté migrační krize

Pekař a fotograf Dimitris Fotiou byl jedním z těch, kteří se vrhali do vln, když k ostrovu připlouvali první uprchlíci. Fotil mezi zachraňováním vyděšených a topících se Syřanů. „Jednou jsme na druhé straně ostrova našli těla. Jedno patřilo těhotné dívce, další asi jejímu dědečkovi. Bylo to strašné,“ vzpomíná na situaci, která mu i dnes vhání do očí slzy.

Původně vstřícný postoj ale místní s postupujícím časem začali měnit. „Začalo to silnou lidskou účastí. A končí to u velmi silného pocitu, že nás, místní, nikdo nerespektuje,“ říká podnikatel Angelos Fotiadis, který se potýká s krádežemi ovcí a oliv nebo s tím, že někdo rozdělává oheň přímo v jeho sadu.