Řecko po kritice uleví uprchlickému táboru na ostrově Lesbos

Kvůli nedostatku personálu navíc trvají azylová řízení velmi dlouho. Od března 2016, kdy Evropská unie uzavřela s Ankarou dohodu o vracení migrantů, se podle údajů řecké policie z ostrovů do Turecka vrátilo jen 1725 osob.

„Případů je už několik desítek, jak zaznamenali Lékaři bez hranic, kteří přímo v uprchlickém táboře Moria provozují kliniku a sledují i psychický stav uprchlíků. Několik desítek nezletilých lidí ve věku už od 12 let se pokusilo si ublížit, včetně pokusů podřezat si žíly či spolykat něco jedovatého. Řada dětí byla hospitalizovaná, v posledních měsících mluví celkem o šestačtyřiceti pokusech si ublížit či si dokonce vzít život,“ uvedl z místa zpravodaj České televize Jakub Szántó.

„Je postaráno o to, aby v táboře byly naplněny alespoň základní potřeby, nicméně na hlavu jsou denně přiděleny pouze dva litry vody, což na konci horkého léta je velký problém. Nedostává se sanitárních zařízení, v některých místech tábora na jednu toaletu připadá několik desítek lidí. Situace je do určité míry stabilizovaná, ale velice špatná,“ řekl zpravodaj Szántó.

Na řecké ostrovy Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos přitom stále proudí další migranti. Od pátku do neděle jich jen na Lesbos dorazilo přes šest stovek.

Za tragickou situací stojí válka, v jejímž důsledku stále rostou ceny jídla, zatímco se propadá jemenská měna. Další hrozbu pak představují boje v okolí klíčového přístavu Hudajdá, přes který se do částí Jemenu ovládaných povstalci dostává většina potravinové pomoci pro civilisty, napsal ve středu zpravodajský server BBC.

Dětští uprchlíci trpí také ve válkou zmítaném Jemenu, kde podle organizace Save the Children hrozí hladomor. Hladem tam v současnosti trpí 5,2 milionu jemenských dětí a další milion dětí je jím ohrožen.

Jemen už mnoho let devastuje konflikt, který se vyostřil začátkem roku 2015, když se šíitští rebelové známí jako Húsíové zmocnili většiny západního Jemenu a přinutili prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího uprchnout do zahraničí.

Dosud se jí to ale nepodařilo a válka si podle OSN již vyžádala více než deset tisíc obětí na životech, z toho dvě třetiny tvoří civilisté. Dalších 55 tisíc lidí bylo v konfliktu zraněno.

V důsledku války učitelé a zaměstnanci veřejného sektoru dostávají výplatu se zpožděním a v některých případech neobdrželi za uplynulé dva roky vůbec žádné peníze. Ceny jídla jsou mezitím o 68 procent vyšší než před začátkem války a jemenský rijál za tuto dobu ztratil 180 procent své hodnoty.

„Miliony dětí neví, kdy dostanou další jídlo,“ uvedla výkonná ředitelka Save the Children Helle Thorningová Schmidtová. V jedné nemocnici, kterou jsem v Jemenu navštívila, byly děti tak slabé, že ani nebrečely, dodala. „Válka může zabít celou generaci jemenských dětí, které ohrožuje bombardování, hlad a nemoci jako je cholera, které se dá za normálních okolností zabránit,“ doplnila.

Save the Children letos poskytla péči téměř 400 tisícům velmi podvyživených dětí mladších pěti let. Situace je ale velmi tíživá a hrozí, že do konce letošního roku v Jemenu zemře hlady více než 36 tisíc dětí, varuje organizace.