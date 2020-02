Policie bojuje s nedostatkem lidí, nováčky chce poslat do regionů

Doplnil, že policie má nábor nových posil, ve středních Čechách byl podle něj největší. „Hodláme v tom i nadále pokračovat,“ řekl Kučera. Středočeská policie začala podle něj spolupracovat s policií v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, která má plné stavy. „Budou nabírat i pro nás, já jim budu garantovat to, že po čtyřech letech, které si tady pocitvě odslouží, na jejich žádost, pokud budou chtít, se mohou do původních krajů vrátit,“ řekl Kučera.

U Prahy má pro policisty vzniknout nová ubytovna

S řešením špatné personální situace na služebnách v okolí Prahy by měla pomoci i nová ubytovna s 80 lůžky, která vznikne v plánovaném areálu středočeské policie v Říčanech. Kromě posil z jiných regionů ji budou moci využívat i policisté, kteří nyní dojíždějí do práce ze vzdálenějších míst v kraji.

Pozemek určený původně pro stavbu věznice převzala krajská policie od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stavět se má v letech 2022 až 2025. Do nového sídla, jehož součástí bude i ubytovna, se má přestěhovat asi 850 policistů včetně zásahové jednotky. Areál za 1,9 miliardy korun patří mezi investiční priority vlády.

Nyní policisté z regionu kolem Prahy využívají ubytovny ministerstva vnitra v hlavním městě. „Nová ubytovna nám výrazně pomůže zejména pro tenhle region. Je otázkou, jestli ji bude spravovat bytová správa vnitra nebo ji budeme spravovat my, ale to už je věc technická,“ uvedl Kučera. Předpokládá, že by v Říčanech mohli bydlet i policisté, kteří mají složitější dojíždění do práce třeba přes celý kraj. „Jde o to, aby si policista odpočinul a byl do služby připravený,“ řekl krajský policejní ředitel.