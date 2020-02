Nejde o mé jméno, společnost je rozdělená a vášně se vybíjejí na volbě ombudsmana, říká Křeček

Podle Křečka by podobné vášně vyvolával jakýkoli nový ombudsman. „Je to spíš příznakem rozdělení společnosti, než že by šlo přímo o osobu veřejného ochránce, který nic nerozhoduje, nemá žádné pravomoci, takže proti němu protestovat nemá vůbec žádný praktický smysl,“ domnívá se.

„Vytváří se kolem toho úřadu zcela nepřirozený stav,“ komentuje to Křeček. „Podle mého názoru vůbec nejde o mé jméno, nejde o ten úřad, ale je to hlubší problém společnosti. Ta společnost je prostě rozdělená a potom se ty vášně vybíjí na takových věcech, jako je veřejný ochránce práv nebo televizní rady,“ pokračuje.

Úřad ombudsmana nemá být nástrojem k hlásání politických názorů, říká Křeček. Veřejný ochránce práv se podle něj například může věnovat situaci, kdy jsou porušována práva homosexuálů na rovné zacházení, ale neměl by prosazovat právo na homosexuální manželství, což je politická otázka. „To není věc veřejného ochránce práv. Vystupujete na straně jednoho řešení, které je sporné. To veřejnému ochránci práv nepřísluší,“ uvedl.

Atmosféra rozdělení společnosti je však podle něj jedním z důvodů, proč byl minulý týden Poslaneckou sněmovnou zvolen. „Nikdo nepočítal s tím, že v této volbě bude někdo zvolen, počítalo se s tím, že ta volba bude neplatná. Ale jedním z důvodů, který mi potvrdila celá řada poslanců, bylo to, že nikdo už tu volbu nechce opakovat. Oni si uvědomují, jaké vášně by se rozpoutaly výběrem dalších kandidátů,“ uvažuje Křeček.

V Interview ČT24 upozornil, že mezi tyto „aktivní menšiny“ nepočítá romskou menšinu. „Romové jsou bohužel neaktivní menšina. Mně vadí to, že oni nehlásají svoje práva a za jejich práva mluví kdekdo. Neznáme žádné představitele Romů, kteří by se organizovali, kteří by říkali, jaké má být soužití s většinovou společností, za jakých podmínek budeme odstraňovat vyloučené lokality,“ uvedl Křeček. „To je to, co vytýkám. Ne že nebudu hájit jejich práva, ale že si myslím, že i oni by měli aktivně přispět k tomu, aby nebyly vyloučené lokality,“ doplnil.

Připustil, že v úřadu přistoupí k personálním změnám, které však nehodlá sdělovat přes televizní obrazovku. „Mnohokrát jsem řekl, že nechystám noc dlouhých nožů, ale noc krátkých nožů nemohu vyloučit. Každý vedoucí pracovník si přece přivádí své lidi,“ uvedl nový ombudsman.